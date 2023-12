Polizia di Stato e MIUR per rendere più sicuro il trasporto scolastico

La Polizia di Stato in collaborazione con il MIUR effettua i controlli per rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasioni dei viaggi di istruzione.Nella giornata di ieri gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, a seguito di richiesta di una istituzione scolastica della provincia, ha effettuato i previsti controlli per la verifica dell’idoneità del pullman e dell’autista che doveva portare dei bambini della scuola dell’infanzia al villaggio di Babbo Natale a Cassino..Durante il controllo veniva riscontrato che l’autista aveva la patente di guida scaduta di validità, per cui veniva contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada, con il ritiro della stessa, mentre tutti i bambini procedevano regolarmente al viaggio di istruzione, dopo l’arrivo di un altro autista che a sua volta controllato risultava in regola.Analogo episodio nella giornata odierna dove gli agenti sempre del Distaccamento Polizia Stradale di Sora al controllo di un altro pullman in gita, hanno riscontrato che aveva i pneumatici non conformi a quanto indicato sulla carta di circolazione, che è stata ritirata.Con l’arrivo di altro mezzo i bambini sempre della scuola dell’infanzia hanno potuto proseguire il viaggio.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio