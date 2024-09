Polizia di Stato, Cassino: detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato per cumulo di pena

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cassino, nella giornata di ieri 13 settembre, hanno dato esecuzione all’Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino nei confronti un uomo cassinate di 40 anni.

L’interessato, gravato da numerosi precedenti penali per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a P.U., nel luglio del 2023 era stato arrestato dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Cassino.

Nella circostanza, gli investigatori, a seguito di mirati servizi di appostamento, perquisivano la propria abitazione rinvenendo molteplici sostanze stupefacenti, del tipo “Cocaina”, “Crack” e “Hashish”, alcuni di essi confezionati per la vendita, nonché strumenti per il confezionamento, sostanza da taglio ed un ingente quantitativo di denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio.

Il cumulo pene: La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, ha disposto per l’uomo, una reclusione per cumulo pene pari a 4 anni, mesi 1, giorni 15, inoltre gli è stata elevata una multa di circa € 48.000.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cassino.

