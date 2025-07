POLIZIA DI STATO: CAMPAGNA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ALLE TRUFFE.

Grazie alle nuove tecnologie che anno dopo anno diventano più sofisticate e alla digitalizzazione della burocrazia e dei servizi, il fenomeno delle truffe agli anziani è un pericolo e ci pone di fronte al tema della sicurezza, in particolar modo verso i soggetti non più molto giovani che vivono da soli e che possono essere più in difficoltà nell’individuare un malintenzionato.La Polizia di Stato, costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati, invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle Forze di Polizia e segnala inoltre che si stanno verificando numerose truffe, anche nella provincia di Frosinone, perpetrate a mezzo telefonico con l’utilizzo del c.d. “Spoofing”, tecnica usata in ambito informatico e delle telecomunicazioni per nascondere la propria identità, fingendo di essere qualcun altro. Questo può avvenire tramite la falsificazione di indirizzi IP, numeri di telefono, indirizzi email, o anche siti web. L’obiettivo è ingannare il destinatario, facendogli credere che il mittente sia una fonte affidabile, per ottenere accesso a informazioni, dati sensibili, o per compiere azioni malevoli come phishing o diffusione di malware.Se ti senti in pericolo chiama subito il numero di emergenza unico europeo uno uno due (112).

