Polizia di Stato: arrestato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel pomeriggio del 25.02 u.s., personale della Polizia di Stato di Frosinone traeva in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ex art. 73 DRP 309/1990, un uomo originario di questa provincia.

In particolare nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile, coadiuvato da personale dell’Unità Cinofila di Nettuno (Rm), procedevano ad una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto, sita nel capoluogo, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Lo stesso alla vista degli operatori tentava di disfarsi di un grosso involucro in cellophane, che estraeva dalla tasca dei pantaloni, provando a gettarlo nel water del bagno ma, grazie all’intervento degli operatori di polizia, non riusciva nel suo intento. Inoltre all’interno di uno stanzino adibito a ripostiglio veniva rinvenuto anche del materiale da confezionamento, due bilancini di precisione ed un mestolo in alluminio intrisi di sostanza stupefacente, mentre in un sottoscala veniva rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente all’interno di un piccolo borsello.

In totale gli operatori della Squadra Mobile rinvenivano nella disponibilità dell’arrestato 94,03 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Frosinone, veniva collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo da effettuarsi nella giornata odierna.

