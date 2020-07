Polito nuovo Presidente di Federlazio, agli auguri del Presidente della Provincia Pompeo

“Auguri a Carmine Polito, eletto nuovo Presidente di Federlazio. Un ruolo importante, il suo, all’interno di un’associazione altrettanto centrale e strategica per lo sviluppo economico e imprenditoriale del territorio. In qualità di presidente della Provincia di Frosinone la piena disponibilità per un percorso condiviso, di collaborazione e pianificazione nell’esclusivo interesse della nostra provincia”.Lo dichiara in una nota il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo.

COMUNICATO STAMPA

