POLITICHE ABITATIVE, CIACCIARELLI: PARTIRE DAI GIOVANI PER UN NUOVO MODELLO DI ABITARE A ROMA

«Grazie al concreto attivismo delle associazioni giovanili “Ad Maiora” e “Liberamente” è stato promosso presso la Giunta Regionale del Lazio un dibattito sul tema dell’abitare a Roma. L’incontro è partito dalle esigenze e dalle problematiche riscontrate dai giovani, con l’obiettivo di offrire loro nuove prospettive. La crescente emergenza abitativa nella città di Roma rischia di assumere tratti patologici, soprattutto per i più giovani, molti dei quali provengono da aree geografiche lontane dalla capitale, ma vi risiedono per motivi di studio e lavoro».

Lo ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Proprio per questo abbiamo voluto valorizzare un importante strumento per il superamento dell’emergenza abitativa nei confronti della “fascia grigia”, ovvero coloro che non possiedono requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, ma che allo stesso tempo non possono permettersi una locazione alle ordinarie condizioni di mercato. Un housing sociale, così da garantire l’accesso a canone sostenibile con la possibilità di acquisto futuro dell’immobile. Nel frattempo, stiamo valutando anche la possibilità di avviare un partenariato tra Ater e Disco affinché si possano individuare unità immobiliari da destinare a cohousing per i giovani studenti», ha spiegato Pasquale Ciacciarelli.

«Ringrazio i rappresentanti delle associazioni giovanili “Ad Maiora” e “Liberamente” per la brillante organizzazione. Gli Onorevoli Davide Bordoni e Mario Abbruzzese, i consiglieri comunali di Roma Fabrizio Santori e Maurizio Politi, l’assessore regionale Simona Baldassarre, il consigliere della Regione Lazio Laura Cartaginese, il sottosegretario alle Politiche del Lavoro Claudio Durigon e il presidente Francesco Rocca per aver consentito con la loro attiva partecipazione un’ottima riuscita del convegno» , ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.