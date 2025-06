POLITICHE ABITATIVE, CIACCIARELLI: «LE CRITICHE DI VELOCCIA SU UN ARGOMENTO CHE RICHIEDE SERIETÀ SONO STRUMENTALI»

«Come rappresentante delle istituzioni mi spiace continuare a constatare come su tematiche amministrative che richiedono una particolare sensibilità ed una forte responsabilità, come quelle legate alle politiche abitative, soprattutto in un momento storico di particolare difficoltà in materia nel nostro territorio e nella città di Roma vista la crescente emergenza abitativa, l’Assessore Veloccia continui nella sua attività di strumentalizzazione politica che, se pur legittima, ritengo sia sicuramente non opportuna e poco incline alla collaborazione istituzionale».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«I concetti espressi da Veloccia su Ater Roma suonano leggeri per non dire offensivi nei confronti del lavoro quotidiano di chi ci sta mettendo la faccia per affrontare una situazione debitoria ereditata sulla quale sicuramente l’avvio da parte del Comune di Roma della riscossione coattiva su avvisi di accertamento IMU per 88 milioni di euro di certo non costituisce aiuto», continua l’Assessore Ciacciarelli.

«Tutto questo inoltre elogiando la conclusione di un procedimento in materia di compensazioni edilizie i cui relativi tagli sembrano interessare esclusivamente l’edilizia residenziale pubblica. Suggerisco quindi all’assessore Veloccia di ragionare nei termini di collaborazione istituzionale e non di mera strumentalizzazione, dovendo essere sul tema nostra priorità solo quella di tutelare i cittadini del Lazio», conclude Pasquale Ciacciarelli.