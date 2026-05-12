Politica tra la gente e valori cristiani: Mario Borza (Evoluzione e Libertà) lancia la sfida per il Sud della Provincia e la Valcomino

Grande entusiasmo per la prima Assemblea Nazionale di Evoluzione e Libertà, il nuovo movimento politico che mette al centro il buonsenso e le necessità reali dei cittadini. All’evento ha partecipato con orgoglio Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri, fresco di nomina come responsabile del movimento per il Sud della provincia di Frosinone e per la Valcomino.

Borza, da sempre abituato al contatto diretto con il territorio, ha voluto condividere le linee guida del suo nuovo impegno con parole semplici e cariche di determinazione:

“Partecipare a questa prima assemblea è stato un momento di grande crescita” – ha dichiarato Mario Borza – “Il nostro movimento nasce per riportare al centro della politica i valori della Chiesa, della famiglia e delle nostre tradizioni. Oggi troppe persone si sentono sole: le famiglie non arrivano a fine mese, i pensionati soffrono e i giovani non vedono futuro. Noi non vogliamo stare chiusi nei palazzi, vogliamo stare in mezzo alla strada, ascoltare la gente e metterci la faccia.”

Il neo responsabile per il Sud della Provincia ha poi sottolineato l’importanza di una politica fatta di umiltà e verità: “Non sono qui per fare promesse che non si possono mantenere. Credo nel lavoro e nel sacrificio. Mi vergogno quando vedo le ingiustizie che tanti cittadini subiscono ogni giorno a causa dei prezzi che salgono e delle tasse troppo alte. Evoluzione e Libertà è una grande famiglia di persone perbene: il mio impegno sarà quello di camminare accanto ai cittadini della nostra Valle e di tutta la provincia, ascoltando le loro difficoltà e cercando risposte concrete con trasparenza e onestà.”

Con questa nomina, Mario Borza diventa il punto di riferimento per un territorio che chiede di essere finalmente ascoltato, portando avanti una politica che non dimentica nessuno e che mette la dignità della persona prima di ogni altra cosa.