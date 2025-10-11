Politica, Fabio Forte nominato vice coordinatore regionale di “Noi Moderati”

L’ex sindaco di Arpino e consigliere provinciale di Frosinone, Fabio Forte, è stato nominato vice coordinatore regionale di “Noi Moderati”. La decisione è stata ufficializzata dal responsabile regionale del partito, Marco Di Stefano, con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione e la presenza politica del movimento su tutto il territorio del Lazio.

«La nomina di Fabio Forte rappresenta un riconoscimento alla sua esperienza amministrativa e politica – ha dichiarato Di Stefano – ma anche un passo importante per consolidare la nostra presenza sul territorio. Fabio è una figura di equilibrio, serietà e competenza, che saprà interpretare al meglio il nostro progetto di una politica moderata, responsabile e vicina ai cittadini». Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere regionale Nazareno Neri, che ha sottolineato come l’ingresso di Forte nella squadra regionale rappresenti «un ulteriore passo avanti nel lavoro che stiamo portando avanti nel Lazio. Fabio saprà dare un contributo fondamentale nel costruire un centro riformatore e popolare, capace di ascoltare le comunità locali e proporre soluzioni concrete ai problemi reali. Il suo ingresso è una garanzia di impegno e serietà».

Con questa nomina, “Noi Moderati” punta a rafforzare la propria presenza nelle province laziali, rilanciando un progetto politico che mira a unire competenze e amministratori locali sotto il segno del pragmatismo e del dialogo.

Foto archivio