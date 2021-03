Politica e Malaffare, l’Appello della Buona Destra alla città di Latina

Le contiguità tra la politica e il malaffare emersa in questi giorni dalle cronache dei media locali e nazionali deve scuotere le coscienze degli abitanti di Latina. La Buona Destra fa un appello a tutti quelli che si riconoscono negli ideali di Destra, le forze sane e oneste della città che credono che alla base del buon governo della cosa pubblica ci sia la legalità e una visione d’insieme a servizio della comunità.E’ necessario ripartire dalla politica al servizio dei cittadini, porre un’ attenzione maggiore alle fasce sociali deboli e interpretare al meglio i reali bisogni della popolazione per fornire loro un adeguato supporto e la presenza delle istituzioni e degli enti locali. Il movimento politico la Buona Destra di Latina si pone al servizio della comunità e vuole ricostruire dal basso quanto è stato rovinato in questi anni dai tanti che hanno trascurato i valori della Buona Destra e apre le porte a tutte le persone che vogliono contribuire con i loro impegno e le loro capacità a ad un nuovo processo politico un percorso indirizzato esclusivamente al buon governo della città e al servizio degli altri.

Questa la dichiarazione di Carlo Battaglia – coordinatore provinciale Latina – movimento politico Buona Destra.

COMUNICATO STAMPA

