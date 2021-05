Politica – Crescita esponenziale di Fratelli d’Italia. Entrano nel partito nuovi amministratori

Continua in modo costante la crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone, che continua a tesserare amministratori in tutto il territorio.

Nella giornata di ieri, infatti, hanno aderito al partito i consiglieri comunali De Marco Domenico di Picinisco,

Rossi Giacomo di Villalatina,

Sperduti Carlo e De Gasperis Giuseppe di Pescosolido, Franco Frisone, ex assessore di Picinisco, e Alessio Apruzzese, consigliere comunale di Settefrati.

Molto soddisfatto il senatore Ruspandini, presidente della federazione provinciale di Fratelli d’Italia, che non nasconde il suo entusiasmo rilasciando in merito questa dichiarazione:”

L’aria che si respira intorno a Giorgia Meloni e al partito di Fratelli d’Italia a livello nazionale si traduce in maniera incredibile sui nostri territori. Nella splendida Valle di Comino torna a sventolare la nostra bandiera. In un territorio meraviglioso, dove occorrerebbero politiche diverse, e mirate soprattutto alla tutela e alla promozione del territorio che tanto ha da offrire, per troppo tempo la politica è mancata o è stata solo al servizio e al comodo degli esponenti del PD che hanno miseramente fallito e continuano a fare danni a livello locale, provinciale e regionale. Questi ingressi danno nuovo slancio e nuova linfa non solo al nostro partito, ma soprattutto ad un territorio che ora ha validi rappresentanti quali sono gli amministratori che vi hanno aderito”.

