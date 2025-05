POKER DI PILOTI A DERUTA, alla seconda gara del CIVS il M.C. Mancini con 4 piloti

Nella seconda gara del CIVS, in programma nel prossimo fine settimana, nell’artistica cittadina perugina di Deruta, nota per le sue ceramiche, il M.C. Franco Mancini, di Isola del Liri, sarà presente con quattro piloti al nastro di partenza di questa gara. Iniziamo dal settore epoca, dove nella TT250, prenderà il via Carlo Alpassi con la sua Malanca 125. Carlo sicuramente sarà deciso a prendersi la rivincita, dopo che a Spoleto, l’accensione della sua moto lo aveva abbandonato già nelle qualifiche della domenica mattina. Nella classe 600 Open troveremo Fabio Brando, giovane pilota di Benevento, che già da qualche anno è in forza al sodalizio isolano. Brando con la sua Triumph 675, a Spoleto ha avuto anche lui un inizio non troppo felice, poi però, grazie alla sua tenacia alla fine ha conquistato un buon settimo posto, ma siamo sicuri che può ambire a posizioni migliori. Diversa la situazione nella classe 1000 Super Open, dove il sodalizio isolano schiererà due piloti: Claudio Di Prima (Ducati Panigale) e Gabriele Peticca (Honda CBR1000RR). Di Prima a Spoleto è stato autore di una buona gara, a suon di continui miglioramenti e certamente su un tracciato che conosce, cercherà di migliorarsi, anche se non è ancora nella forma migliore, ricordiamo che ha avuto un brutto incidente che lo ha molto provato e nonostante sia passato del tempo, ancora ne paga le conseguenze. Diversa la situazione del giovane Peticca, che dopo aver mancato per pochi decimi (3) il podio nella prima gara del CIVS, sicuramente tenterà l’assalto. Gabriele pagherà lo scotto di non conoscere il tracciato della Deruta-Castellone, ma il giovane pilota ciociaro, sicuramente andrà alla carica, per cercare un podio che obiettivamente è nelle sue corde. L’elemento destabilizzante, per tutti probabilmente, sarà il meteo, che come nella prima gara a Spoleto, e come stiamo vedendo in questi giorni, potrebbe essere altalenante. Questa incertezza meteo, sicuramente, sarà molto stressante per i piloti, che saranno costretti ad attendere fino all’ultimo minuto, per la scelta dell’assetto e dei pneumatici. La speranza è che ci sia una svolta in positivo del meteo, ma al momento la situazione appare piuttosto burrascosa.

