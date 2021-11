Poker del Sora Calcio a Morolo

Poker del Sora a Morolo nell’undicesima giornata di Eccellenza girone C, con i bianconeri che segnano due gol per tempo e si portano a -6 dalla vetta della classifica.

Campo pesante e pioggia incessante per tutto il match, ma nonostante ciò da sottolineare la presenza di circa 50 tifosi sorani, che hanno incitato la squadra dall’inizio alla fine.

Il Sora parte con buon piglio e già al 3′ Rossi scheggia la traversa. Al 7′ ci prova Criscuolo con un sinistro che finisce fuori di poco. All’11’ si vede il Morolo con una punizione dell’ex Reveco, che finisce a lato. Il Sora insiste e al 31′ Beugre con il destro sfiora il palo. E’ il prologo del vantaggio bianconero: al 32′ Rossi si porta il pallone sul sinistro e dal limite dell’area morolana trafigge il portiere D’Arpino. Al 41′ arriva il raddoppio bianconero con Souare che incorna in rete un corner battuto da Criscuolo.

La ripresa è sulla falsariga del primo tempo. Al 5′ gran destro di Rossi, su cui D’Arpino vola a deviare il pallone. Al 13′ ancora l’estremo difensore del Morolo è bravo a salvare sul solito Rossi, poi sul corner il colpo di testa di Tariuc viene salvato davanti alla porta. Al 21′ si rivede il Morolo, sempre con Reveco che cerca di sorprendere Frasca da calcio piazzato, ma il pallone, calciato dalla lunga distanza, sfiora la traversa. Al 25′ tris del Sora e doppietta per Rossi, che insacca di testa un assist di Tariuc. Al 30′ De Fato serve il poker, risolvendo una mischia in area. Al 43′ prima parata per Frasca, che sventa un tentativo di Zeppieri da calcio di punizione.

MOROLO-SORA 0-4

MOROLO: D’Arpino, Capraro, Silvestri, Zeppieri, Boni, Alberici, Schiavi (1’st Jallow), Gargiulo, Lulli (25’st Cardinali), Reveco, Massa (18’st Rosa (37’st Magliocco)). A disp.: Monti, Alteri, Costantini. All. Dolce.

SORA: Frasca, Perrone, Gori, Tariuc, Lamacchia, Sganzerla, Beugre (42’st La Porta), De Fato (35’st Iannuzzi), Souare (38’st Di Ruocco), Criscuolo, Rossi (39’st Cuomo). A disp.: D’Angelo, Covarelli, Ranellucci, Murolo, Frattesi. All. Ciardi.

ARBITRO: L’Erario di Formia.

MARCATORI: 32’pt Rossi, 41’pt Souare, 25’st Rossi, 30’st De Fato.

NOTE: ammonito Criscuolo (S); angoli 1-10; rec. 1’pt, 5’st.

COMUNICATO STAMPA