Pofi, torna la Festa dell’Ambiente: una giornata dedicata a natura, comunità e futuro

Il Comune di Pofi è lieto di annunciare la quarta edizione della Festa dell’Ambiente, in programma domenica 21 giugno in Piazza Vittorio Emanuele, in concomitanza con l’inizio dell’estate.

L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro, sensibilizzazione e partecipazione, con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio attraverso attività rivolte a cittadini, famiglie e visitatori di ogni età.

A partire dalle ore 18.00 prenderanno il via il mercatino locale e gastronomico, la piantumazione di nuovi alberi e la presentazione del libro “Scampoli di felicità” di Filippo Cannizzo. Dalle ore 20.00 spazio ai laboratori didattici per i più piccoli e all’esibizione del gruppo Folklore Pofano, espressione delle tradizioni culturali del territorio.

Nel corso della serata si terrà inoltre il dibattito “Focus sulla Valle del Sacco: Monitoraggio, Bonifiche e Transizione Ecologica”, un momento di confronto dedicato alle sfide ambientali che interessano il territorio, seguito dalla proiezione del documentario “Le mani nel Sacco” di Alessio Marzilli.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente anche un punto informativo dedicato alla raccolta differenziata e alle buone pratiche ambientali.

La Festa dell’Ambiente si conferma così un appuntamento capace di unire cultura, educazione, sostenibilità e partecipazione civica, rafforzando il legame tra la comunità e il proprio territorio.

“Ama il tuo borgo, custodisci il tuo futuro” sarà il messaggio che accompagnerà questa giornata dedicata alla costruzione di una Pofi sempre più attenta all’ambiente e alle nuove generazioni.