Pofi, successo per la tappa “Ciociaria in Salute”

Sessanta visite di alta specializzazione, trenta ecografie dell’aorta addominale e trenta test audiometrici: anche (giovedì 13 luglio) a Pofi “Ciociaria in Salute” ha centrato l’obiettivo prefissato, al varo della campagna di prevenzione gratuita, dall’imprenditore Giacomo Spaziani, vale a dire offrire alla popolazione importanti occasioni di prevenzione in modalità del tutto gratuita e con notevole risparmio di tempo rispetto ai lunghi iter sanitari pubblici.

La tappa di Pofi si è svolta presso il centro sociale anziani diretto dal presidente Sebastiano Giorgi, struttura indicata dall’Amministrazione comunale del sindaco Angelo Mattoccia per ospitare lo screening (entrambi sono stati presenti all’evento).

Nel corso della giornata di prevenzione diverse sono state le situazioni a rischio “intercettate” attraverso gli esami eseguiti, dal dottor Ivano Orlandi per la parte ecografica e dal dottor Giuseppe Spaziani per quella audiometrica, con gli interessati che hanno così potuto immediatamente correre ai ripari.

La campagna di prevenzione proseguirà ora il prossimo giovedì 27 luglio ad Arnara, dove si lavorerà ancora sulla prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale e sui deficit uditivi. Lo screening, come da accordi con l’Amministrazione comunale, avrà luogo presso il centro sociale anziani “Orazio Silvestri”, in via dei Fossi.

Ricordiamo che la campagna di prevenzione è riservata a cittadini di ambo i sessi over 70. Per avere tutte le informazioni è necessario telefonare al numero 324.6815144.

COMUNICATO STAMPA