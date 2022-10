Pofi – Si festeggia l’ Autunno. L’evento

L’ amministrazione comunale di Pofi, da il via all’ edizione 2022 della Festa d’ Autunno.Due giornate di profumi, sapori e colori lungo le strade del centro storico. Un occasione da non perdere, utile a riscoprire le antiche tradizioni e i sapori di una volta. Fatevi guidare per le vie del paese dal profumo di ottimo cibo e vino, il tutto accompagnato da musica tradizionale e molto altro. L’ appuntamento è per i giorni 29 e 30 Ottobre a Pofi, dove nessuno può mancare, e soprattutto si invita la cittadinanza alla condivisione dell’ evento.

