Pofi – Rally Terra di Argil, i risultati di PS3 Le Fontane e PS4 Ezio Palombi

Si è concluso anche il secondo giro di prove speciali dell’8° Rally Terra di Argil valido quale terza prova del campionato Rally settima zona. Al vertice della classifica rimane il pilota di Ceccano Gianni D’Avelli in coppia con Mario Pizzuti che si sono imposti anche nella terza e quarta prova speciale andando a rafforzare la loro leadership nei confronti del suo diretto inseguitore Carmine Tribuzio. I due piloti sono separati da 8,5 secondi, un margine sicuramente non di sicurezza per Gianni D’Avelli alla vigilia delle ultime due prove speciali. Al terzo gradino del momentaneo podio troviamo poi, staccato di oltre 18 secondi, l’equipaggio formato da D’Alto Gianluca e Francescucci Paolo che precedono Laganà e Messina, entrambi su Volswagen Polo R5. Gli equipaggi si apprestano ora a disputare le ultime due prove speciali con arrivo previsto alle 18:20 in Via Mons. Luca Capozi a Pofi. Dirette TV e streaming Questa 8° edizione sarà a “porte chiuse” nel rispetto delle normative ed offrirà collegamenti LIVE con Dirette Tv e Social per tutta la durata della Manifestazione! Diretta della gara sul canale MS SPORT TV CH 185 DDT e diretta streaming MS MOTOR TV e sulla pagina Facebook del Rally di Argil. Tutte le informazioni sulla pagina web ufficiale del rally: www.rallyterradiargil.it e sulla pagina FB rallydiargil.

