Pofi premiato “Comune Plastic Free 2026” con due tartarughe

Il Comune di Pofi è stato premiato oggi a Roma, presso il Teatro Olimpico, con il riconoscimento di “Comune Plastic Free 2026”, ottenendo due tartarughe, il doppio rispetto allo scorso anno. Un risultato importante che conferma Pofi come unico Comune della provincia di Frosinone ad aver ricevuto questo riconoscimento.

Il premio viene assegnato ai Comuni che si distinguono per il loro impegno concreto nella tutela dell’ambiente, attraverso azioni mirate come il contrasto all’abbandono dei rifiuti, la riduzione della plastica monouso nelle sedi comunali e negli eventi pubblici, l’organizzazione di giornate ecologiche e attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Il Sindaco Angelo Mattoccia ha dichiarato:

“Per il secondo anno consecutivo il Comune di Pofi riceve il riconoscimento di Comune Plastic Free. Un risultato importante che conferma il nostro paese come unico Comune della provincia di Frosinone ad aver ottenuto questo titolo, oltre ad essere stato il primo lo scorso anno a riceverlo sul territorio provinciale.

Il premio assegnato oggi rappresenta un riconoscimento concreto alle azioni virtuose che il nostro Comune ha messo in campo negli ultimi anni per la tutela dell’ambiente.

Si tratta di un titolo che non viene attribuito automaticamente, ma che è il risultato di una selezione rigorosa e di un’attenta analisi delle attività realizzate, delle politiche ambientali adottate e dell’impegno dimostrato nella riduzione della plastica e nella salvaguardia del territorio.

Questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolti l’amministrazione comunale, l’associazione Plastic Free Pofi, i volontari e tutta la cittadinanza, che con responsabilità e partecipazione contribuiscono ogni giorno alla tutela dell’ambiente. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento.

Come amministrazione comunale rinnoviamo il nostro impegno a proseguire con determinazione nel percorso intrapreso, attraverso interventi già avviati e nuove iniziative che metteremo in campo nei prossimi mesi per continuare a preservare il nostro ambiente e il nostro territorio.

Impegnarsi per essere un Comune Plastic Free significa guardare al futuro con responsabilità, costruendo comunità sempre più virtuose e attente all’ambiente, per lasciare alle nuove generazioni un territorio migliore.”

Il consigliere delegato all’ambiente Amedeo Berardi ha aggiunto:

“Il riconoscimento ottenuto oggi rappresenta una grande soddisfazione e conferma che la strada intrapresa è quella giusta. L’ottenimento di due tartarughe dimostra che l’impegno portato avanti negli ultimi anni, attraverso iniziative ambientali, giornate ecologiche e attività di sensibilizzazione, sta producendo risultati concreti.

Un ringraziamento particolare va all’associazione Plastic Free Pofi, alle associazioni del territorio, ai volontari e a tutti i cittadini che, con piccoli gesti quotidiani e con grande senso civico, contribuiscono a mantenere il nostro paese più pulito e sostenibile.

Questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione per la tutela dell’ambiente e del nostro territorio.”

Il Comune di Pofi continuerà a promuovere politiche ambientali e iniziative di sensibilizzazione, rafforzando il percorso intrapreso verso un territorio sempre più sostenibile e attento alla salvaguardia dell’ambiente.