Pofi, Leodori e Battisti presentano iniziativa su “I piccoli Comuni fanno grande la Regione”

Lunedì 12 dicembre, alle ore 17.30 presso la biblioteca comunale di Pofi (Fr) in via San Giorgio 28, il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele Leodori e la consigliera regionale e Presidente della I^ Commissione Enti Locali, Sara Battisti, presentano “I piccoli comuni fanno grande la Regione”.

Interverranno Angelo Mattoccia, sindaco di Pofi e Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Valcomino e capogruppo Pd amministrazione provinciale di Frosinone.

“In questi anni di lavoro – spiega Sara Battisti – è stata forte e determinante l’attenzione della Regione Lazio verso i piccoli comuni ed i comuni montani: un sostegno importante sia in termini di investimenti sia in termini di programmazione e legislazione. Ciò è stato possibile anche grazie al grande contributo dei tanti sindaci e degli amministratori che hanno reso più forte la Provincia di Frosinone. L’appuntamento a Pofi rappresenterà un momento di confronto su quanto fatto e su ciò che verrà impostato per il futuro”

COMUNICATO STAMPA