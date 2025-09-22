Pofi: il 25 settembre la festa dell’iscritto della Uil Pensionati di Frosinone alla presenza dei massimi dirigenti sindacali

E’ in programma a Pofi la festa dell’iscritto della UIL Pensionati di Frosinone.

Il prossimo giovedì 25 settembre, presso la Sala Conferenze Centro Servizi, si terrà la cerimonia, con la partecipazione anche dell’ADA, l’associazione per i diritti degli anziani.

Di prestigio il parterre degli ospiti, a cominciare dal Segretario Generale Nazionale UILP Carmelo Barbagallo, al Segretario Generale UILP Lazio Oscar Capobianco, al Segretario Generale Uil Lazio Alberto Civica, al Segretario Generale della Camera Sindacale di Frosinone Anita Tarquini, ai presidenti ADA Frosinone Sud e Roma e Lazio Bruno Frattali e Ivano Massari. Non mancherà la presenza del sindaco di Pofi Angelo Mattoccia.

A fare gli onori di casa il Segretario UILP Frosinone Sud Emilio Lucidi che spiega: “Abbiamo voluto organizzare questa giornata a Pofi perché è dai piccoli paesi che arriva più alta e diretta la voce delle persone che vivono le fragilità, i disagi, le incertezze, la paura della solitudine, della non autosufficienza.

Da qui la Uilp rilancia il proprio messaggio e l’appello a non spezzare il patto tra le generazioni in un momento in cui lo stato socio economico della Ciociaria, aggravato dalla crisi industriale e dalla mancanza della sanità di prossimità, fa paura“.

Ricco il programma della mattinata: i lavori e il dibattito, moderati dal giornalista Valentino Mingarelli, avranno luogo dopo la visita al museo di Pofi e precederanno quella ad un’azienda vivaistica locale.