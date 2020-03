Pofi (FR) – L’imprenditore Roberto Girolami trovato privo di vita in casa

E’ stato trovato privo di vita nella sua abitazione nel centro di Pofi l’imprenditore ed ex assessore comunale Roberto Girolami. L’allarme e’ stato dato dalla donna delle pulizie che lunedi sera si era recata a casa del 65enne per portagli la cena. Non riusciendo a mettersi in contatto con l’uomo ha chiamato le forze dell’ordine che giunti sul posto hanno sfondato la porta dell’abitazione dell’imprenditore trovandolo privo di vita.Non si esclude nessun gesto nemmeno quello estremo, Roberto Girolami era molto conoscito in paese per la sua attivita’ imprenditoriale nel settore autotrasporti e per l’impegno politico.Una comunita’ sotto choc per questa tragica notizia.

RED