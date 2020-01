Sono passate purtroppo oltre 24 ore e non si hanno piu’ notizie del sig. Guerrino Garofali (detto Quirino), l’avviso e’ apparso sulla bacheca ufficiale del comune. Il sig. Quirino è uscito di casa ieri e non piu’ rientrato, per la famiglia queste sono ore di grande apprensione e la stessa si ‘e’ rivolta al sindaco per un appello pubblico e per far veicolarela notizia. Chiuque abbia informazioni utili per il ritrivamento puo’ rivolgersi alle forze dell’ordine.

