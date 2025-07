Pofi – Festa dell’Ambiente 2025: una giornata di partecipazione e riflessione sul futuro della Valle del Sacco

“Siamo orgogliosi di aver costruito, insieme a tante realtà associative e ai nostri cittadini, una giornata che unisce convivialità, educazione e impegno civile. Il convegno di questa sera ha rappresentato un momento fondamentale per riflettere, insieme, sulle scelte da compiere per proteggere l’ambiente in cui viviamo. Pofi vuole essere un esempio di comunità attiva, consapevole e pronta a guardare al futuro.”

Così il Sindaco di Pofi, Angelo Mattoccia, ha aperto il suo intervento in occasione della Festa dell’Ambiente, svoltasi sabato 5 luglio 2025 al Parco Ricreativo Pubblico.

Il Comune di Pofi lavora costantemente e con rigore per l’ambiente: già il 8 marzo 2025, Pofi è stato riconosciuto unico Comune Plastic Free della provincia di Frosinone, ricevendo il prestigioso premio “Plastic Free 2025” durante la cerimonia al Teatro Mediterraneo di Napoli. Questo riconoscimento testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione nel contrasto all’inquinamento da plastica e nella sensibilizzazione di tutta la comunità.

Una giornata intensa e partecipata ha accompagnato l’intero programma: fin dal mattino con la passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free, poi laboratori didattici, mostre, mercatini solidali, la fattoria didattica del Gallo Larino e la premiazione dei disegni della scuola primaria.

Il clou dell’evento è stato il convegno serale dal titolo “Inquinamento e salute, ambiente e comunità nella Valle del Sacco”.

La tavola rotonda ha visto la partecipazione dei seguenti esperti:

, antropologa medica specializzata nelle dinamiche sociali e sanitarie della Valle del Sacco; Norina Di Blasio , responsabile comunicazione per i progetti del DEP Lazio;

, responsabile comunicazione per i progetti del DEP Lazio; Matteo Renzi e Alessandro Trentalange, epidemiologi del DEP Lazio, con dati aggiornati sulle criticità sanitarie legate all’inquinamento.

Molti cittadini hanno partecipato attivamente: non solo ascoltatori, ma protagonisti del dibattito, con interventi, domande e proposte, segno di un forte interesse verso le prospettive ambientali e sanitarie del territorio.

“Questa Festa dell’Ambiente è solo una tappa di un percorso che vogliamo portare avanti tutto l’anno – ha dichiarato Amedeo Berardi, consigliere delegato all’ambiente del Comune di Pofi, intervenendo durante il convegno –. La partecipazione al dibattito sulla Valle del Sacco dimostra che i cittadini vogliono informarsi, partecipare, cambiare. Il nostro impegno è quello di continuare a creare occasioni di confronto e soprattutto agire concretamente per un territorio più sano e vivibile.”

La serata si è poi conclusa con il “Momento Plastic Free” e la performance musicale degli Etnica Sound, capaci di coinvolgere grandi e piccoli.

Per tutta la giornata è stata attiva un’area food con piatti caldi, panini, bevande, cocktail, proposte gluten free e un info point dedicato alla raccolta differenziata. In omaggio anche gadget sostenibili per tutti i partecipanti.

Una manifestazione che conferma la linea di Pofi: un comune proattivo, che agisce concretamente per l’ambiente e punta su educazione, partecipazione e servizio alla comunità. Premi come quello Plastic Free 2025 dimostrano che l’impegno quotidiano porta risultati e che insieme si può costruire un futuro più pulito e sostenibile.