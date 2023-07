Pofi, domani lo screening gratuito

Tutto pronto per lo screening gratuito di prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale che si svolgerà domani (giovedì 13 luglio) presso il Centro Diurno Sociale “Colle Ameno” a Pofi. La campagna di prevenzione “Ciociaria in Salute”, voluta dall’imprenditore frusinate Giacomo Spaziani e giunta al decimo mese di attività, prosegue dunque spedita continuando a toccare progressivamente la maggior parte dei comuni della Ciociaria.

Nella giornata di domani (dalle 15 alle 18.30 circa), i cittadini che si sono rivolti all’azienda organizzatrice attraverso il numero telefonico “dedicato” (324.6815144) potranno quindi usufruire di un doppio esame gratuito: l’ecografia dell’aorta addominale (che sarà eseguita dal dottor Ivano Orlandi) e un test audiometrico (che sarà invece svolto dai tecnici specialisti della società Audionova, leader del settore). I responsi degli esami verranno consegnati al termine delle visite così che ogni paziente potrà poi sottoporli ai propri medici di fiducia per le eventuali profilassi da adottare.

La campagna di prevenzione ha fin qui ottenuto risultati brillanti, sia quantitativamente (sono state oltre 1.500 le visite finora effettuate) sia, soprattutto, qualitativamente: numerosi sono infatti stati i cittadini ai quali sono state diagnosticate problematiche relative all’aorta addominale o ai vasi epiaortici, alla prostata o all’udito, agli organi addominali o all’apparato otorinolaringoiatrico o ad altro ancora). E in ognuno di questi casi hanno avuto la possibilità di intervenire celermente, così concretizzando l’obiettivo prefissato fin dall’inizio dall’imprenditore Giacomo Spaziani: offrire alla popolazione importanti occasioni di fare prevenzione in modo gratuito e senza dover attendere i tempi, spesso biblici, delle strutture pubbliche. .

Anche domani (giovedì 13 luglio), come da consolidata consuetudine, i 30 posti a disposizione sono stati tutti assegnati, sia per l’esame ecografico sia per quello audiometrico.

Intanto, si è già al lavoro per la prossima tappa di “Ciociaria in Salute”, che si svolgerà giovedì 27 luglio ad Arnara, in una struttura che sarà definita e pubblicizzata entro fine settimana.

COMUNICATO STAMPA