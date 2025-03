Pofi diventa Comune Plastic Free 2025: un riconoscimento per l’impegno ambientale

Il Comune di Pofi ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Comune Plastic Free 2025, diventando il primo e unico comune della provincia di Frosinone a ricevere questo importante titolo. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 8 marzo presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, dove Pofi è stato inserito tra i 122 Comuni italiani premiati per le loro azioni concrete nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Un risultato frutto dell’impegno collettivo.Il riconoscimento è il frutto del costante impegno dell’amministrazione comunale, dei volontari e dell’intera comunità, che hanno collaborato per rendere Pofi un modello di sostenibilità. Le azioni che hanno portato al raggiungimento di questo traguardo includono:

Contrasto all’inciviltà ambientale attraverso controlli più rigorosi e campagne di sensibilizzazione, con l’installazione di fototrappole per monitorare il territorio.

Giornate ecologiche e iniziative di educazione ambientale per promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente.

Miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti urbani, con soluzioni più sostenibili e la creazione di aree smoking per una raccolta differenziata più efficiente.

Collaborazione con Plastic Free, formalizzata con un protocollo d’intesa per ridurre l’uso della plastica monouso e diffondere buone pratiche ecologiche.

La dichiarazione del Sindaco:

A nome dell’amministrazione comunale, il Sindaco di Pofi ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto:

“Questo traguardo ci riempie di orgoglio e testimonia l’importanza di un lavoro condiviso. È il frutto dell’impegno di tutti: amministrazione, cittadini, associazioni e operatori che, insieme, hanno contribuito a rendere il nostro territorio più sostenibile.

Siamo particolarmente fieri di essere il primo e unico comune della provincia di Frosinone ad aver ottenuto questo riconoscimento, un segno concreto del nostro impegno verso l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

Non è certamente un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. C’è ancora molto da fare e dobbiamo continuare su questa strada, con determinazione, per raggiungere nuovi obiettivi e migliorare sempre di più. Proteggere l’ambiente significa costruire un futuro migliore, e per farlo serve una consapevolezza sempre più diffusa e radicata.Andiamo avanti, insieme, per Pofi e per il nostro pianeta! Grazie di cuore a tutti!”

Il Comune di Pofi conferma così la sua vocazione ambientale e rinnova l’invito alla cittadinanza a proseguire insieme questo percorso di crescita e responsabilità ecologica.