Pofi accoglie Pietro Grasso: una lezione di legalità per i giovani

Pofi si prepara ad accogliere una delle figure simbolo della lotta alla mafia e dell’impegno civile. Giovedì 28 maggio arriverà infatti l’ex magistrato ed ex presidente del Senato Pietro Grasso, protagonista di una giornata dedicata alla legalità, alla memoria e alla partecipazione attiva delle nuove generazioni.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale insieme alla Fondazione “Scintille di futuro” e a “Demea eventi culturali”, coinvolgerà studenti, istituzioni e cittadini in un percorso di riflessione sui valori della cittadinanza attiva e del rispetto delle regole.

L’appuntamento è fissato per le ore 10 presso il campetto parrocchiale di San Rocco, dove gli alunni della scuola media di Pofi avranno l’occasione di confrontarsi direttamente con Pietro Grasso. Durante la mattinata spazio anche agli interventi degli studenti sul libro “Scintille di futuro”, opera dedicata ai temi della legalità e della responsabilità civile.

Uno dei momenti più significativi sarà l’inaugurazione del “Murales della legalità” nella scuola media “Vatani”, simbolo concreto di memoria collettiva, partecipazione e impegno condiviso.

L’evento rappresenta un’importante occasione educativa per il territorio, con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani il valore della giustizia, della memoria e della responsabilità civica attraverso il dialogo e il confronto diretto con una delle personalità più autorevoli del panorama istituzionale italiano.