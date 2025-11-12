Pofi, A1 chiusa per ribaltamento mezzo pesante: autista salvato dai vigili del fuoco

Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando di Frosinone stanno lavorando in autostrada A1, km637 direzione nord, all’altezza del Comune di Pofi, per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava residui di lavorazione dell’olio vegetale.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 5 unità e 1 APS (Auto Pompa Serbatoio) ed hanno provveduto ad estrarre l’autista rimasto incastrato nell’abitacolo mettendo in sicurezza il mezzo.

L’autista, rimasto lievemente ferito, è stato affidato al 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Frosinone. L’autostrada è rimasta chiusa dalle 8 alle 10 e da pochi minuti è stata riaperta soltanto la corsia di emergenza per il deflusso delle auto rimaste nel tratto interessato dopo la chiusura.

I vigili del fuoco sono a lavoro per le attività di assistenza richieste.

Sul posto è presente la polizia autostradale.

