Poesia Al Teatro del Lido a Ostia la presentazione del libro “Maree”

Sull’orlo del mare tra tempeste di forze e canti soavi si sono incrociate alcune donne straordinarie protagoniste di esistenze complesse, di storie intrecciate, di rivoluzioni semplici, di rinascita. Sono storie di attrazioni e di sorellanza.

“Vogliamo condividere questa esperienza di lavoro collettivo con tutte le persone che desiderano affrontare i temi della realtà che ci circonda attraverso una poetica al femminile, unendo realtà diverse per età e condizioni differenti.” affermano le autrici.

Da questa alchimia meravigliosa si sprigionano i versi sospesi nell’attimo, crudi, struggenti eppure audaci e consapevoli. Maree è il frutto di questa unione di e tra donne.

Susi Ciolella. Scrittrice, giornalista, vincitrice di numerosi premi di poesia, con Eretica Edizioni ha pubblicato “Le Parole Ribelli” e insieme a Claudio Caldarelli “Spoon River quindici Poesie”

Camilla Pasquetti ha 22 anni, studia filosofia alla Sapienza, amando il cinema, sperimenta la scrittura anche nella sceneggiatura, ha seguito un corso di videomaking presso Officina Pasolini.

Tina Ragucci, originaria dell’Irpinia la famiglia si trasferisce prima nel napoletano dove vive la primissima infanzia poi a Roma. Vive ad Ostia, ha una lunga storia di impegno nel sociale.

La presentazione sarà a cura di Elisa Palchetti.

Interverrranno: lo scrittore Luca Moretti, la scrittrice Ilaria Beltramme, la giornalista Rita Salvadei.

Scrive Luca Moretti a proposito del libro: “Susi, Camilla, Tina: i sogni, la vita quotidiana e le fragilità di tre donne diverse per età, condizioni e geografia emotiva, un unico canto come occasione di riscatto: ogni donna ha in sé una marea, che la spinge a crescere, a lottare, a vivere. Sono donne, proprio come le protagoniste di questi canti, madri di tutti figli, progenitrici di vita e custodi della memoria“.

“Le parole di queste tre poetesse, io ignorante, le comprendo. Ci posso arrivare. Parlano a me, di me” – Dice Ilaria Beltramme.

La presentazione prevede anche un reading a cura delle attrici di Officina Pasolini: Anita Farina, Angelica Accarino, Alba Tisano.

Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto ad un’associazione che si occupa di violenza sulle donne.

COMUNICATO STAMPA