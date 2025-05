PODIO PER PETICCA E ALPASSI. A Deruta i due portacolori del M.C. Mancini centrano il podio

Nella seconda gara del CIVS, disputatasi nel fine settimana appena trascorso, a Deruta in Umbria, il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, sale sul podio con due piloti. In realtà i piloti portacolori del sodalizio isolano erano quattro: Fabio Brando, Claudio Di Prima, Gabriele Peticca e Carlo Alpassi. La Deruta-Castelleone, si è corsa all’insegna di un meteo capriccioso, che ha alternato il sole alla pioggia, con quest’ultima che ha reso molto insidioso l’asfalto del tracciato, che già in condizioni asciutte offre poco grip. Vediamo nel dettaglio le prestazioni dei quattro alfieri del M.C. Franco Mancini 2000. Iniziamo da Fabio Brando, che era in gara nella classe 600 Open in sella alla sua Triumph 675, diciamo subito che per Brando è stato un week end poco edificante, dove non è riuscito ad andare oltre un nono posto, che non è certamente la posizione che gli compete, ma in questa trasferta non è riuscito mai a trovare il bandolo della matassa. Passiamo a Claudio Di Prima, in gara nella classe 1000 Super Open in sella a una Ducati Panigale, Di Prima ha fatto una gara regolare, non riuscendo però a trovare il guizzo giusto, che poteva portarlo a conquistare qualcosa in più del sesto posto. E’ la volta di Carlo Alpassi, in gara nella classe TT 250 in sella a una Malanca 125, Alpassi giunto a Deruta solo la domenica, in manche 1 ha conquistato il terzo posto ed in manche 2 si è migliorato agguantando il secondo posto e grazie al miglior tempo è salito sul secondo gradino del podio nella classifica finale. Infine Gabriele Peticca, che era in gara nella classe 1000 Super Open in sella a una Honda CBR1000RR, già nella gara di sabato, Gabriele si è messo subito in evidenza conquistando un ottimo terzo posto, domenica in manche 1 qualche noia ha compromesso la sua prestazione, relegandolo al quarto posto, in manche 2 Peticca nonostante un problema al cambio della sua moto, ha dato tutto riuscendo ad afferrare un secondo tempo di manche, con un risicato vantaggio di due centesimi sul rivale Bottalico. Poi nella classifica finale della gara, la somma dei punti lo ha portato a retrocedere sul terzo gradino del podio. Quella di Peticca è stata una ottima prova, molto convincente in una classe veramente difficile. Ora prossimo appuntamento per il CIVS, sarà in Toscana, nella provincia di Arezzo al Passo dello Spino, tracciato molto bello, ma anche molto tecnico.

