Poco più di un mese alla “Guarcino – Campocatino”

La “𝗚𝘂𝗮𝗿𝗰𝗶𝗻𝗼-𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼” è tornata nel calendario ufficiale ACI Sport nel 2021, a cinquant’anni esatti dal suo ultimo “start” e 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹’𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁’𝗮𝗻𝗻𝗼, 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝟳 𝗲 𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗖𝗜𝗩𝗦𝗔 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗩𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝘁𝗮̀ 𝗦𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗔𝘂𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲. Le auto partecipanti ripercorreranno parte dei tornanti della mitica “10 Miglia”, riproponendo uno spettacolo che negli anni 60 affascinò migliaia di spettatori e i più esperti e famosi piloti della specialità. Era l’epoca delle gare di velocità su strada e gli organizzatori vogliono che quelle auto, con il loro fascino e il loro valore agonistico, si diano battaglia nei 𝟳 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗼. Oggi come allora. Una delle edizioni più belle della “Dieci Miglia Guarcino-Campocatino” fu quella del 1966, quando i 16,950 chilometri di percorso con 160 curve, partenza a quota 600 metri ed arrivo a quasi 2000 metri, furono domati, a bordo di una Simca Abarth 2000, dal compianto Luigi Marignani, tra i più veloci “scalatori” a livello nazionale. L’ultima edizione, quella del 1971, fu vinta da una leggenda dell’automobilismo italiano, uno specialista delle cronoscalate, Domenico Scola, che con la sua Chevron, scrisse il suo nome nell’Albo d’Oro della corsa ciociara.

𝗟𝗮 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗰𝗶𝗻𝗼 – 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘀𝗼𝗹𝗼 “𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮”. 𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲 su un percorso stradale che attraversa meravigliosi e suggestivi paesaggi montani. Sarà l’occasione per celebrare uno dei più apprezzati borghi della Ciociaria, 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗰𝗶𝗻𝗼, ricco di storia, cultura e tradizioni, distante appena 81 chilometri da Roma. La due giorni motoristica sarà così articolata: 𝗱𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟳 𝗲 𝗱𝘂𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝟮𝟴 𝗸𝗺 di pura adrenalina. Un evento che non sottovaluta l’importanza della salvaguardia dell’ambiente: in occasione della gara, infatti, è prevista la piantumazione di 100 alberi in collaborazione con i Carabinieri Forestali ed il Comune di Guarcino.

COMUNICATO STAMPA