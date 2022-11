Pnrr, sviluppo e sostenibilità, Gianluca Quadrini commenta i tre giorni di Assemblea Nazionale Anci

Pnrr, sviluppo e sostenibilità, tra questi argomenti si conclude la 34° edizione dell’Assemblea Nazionale Aci, che a Bergamo ha visto la presenza di ministri, istituzioni ma soprattutto una massiccia partecipazione di sindaci e amministratori dei territori italiani. Con grande soddisfazione, Gianluca Quadrini, Delegato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive e alle Politiche di Sicurezza e Delegato Regionale Anci Lazio, commenta questi tre giorni – “ Un’occasione di dibattito e condivisione di idee e progetti per i territori che noi amministratori non potevamo perdere. Dialogare direttamente con i rappresentanti del governo e discutere degli investimenti previsti dal Pnrr e dalla nuova programmazione europea, dei prossimi piani per far fronte alla crisi energetica ha permesso a noi amministratori di tutta Italia di confrontarci sulle scelte che determineranno il futuro del nostro Paese. Un futuro in termini di sviluppo, innovazione e ripresa. Perché noi – continua Quadrini – siamo la voce delle nostre comunità, dei bisogni, delle criticità e delle potenzialità di ogni territorio che compone questo grande Paese.”

Comunicato stampa

