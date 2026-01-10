PNRR, sicurezza scuole: 700 mila euro alla provincia di Frosinone per interventi antincendio in tre istituti superiori

La Provincia di Frosinone ha ottenuto 700 mila euro di finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinati a interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio in tre scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale.

Le risorse rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1, Investimento 3.3, dedicato al Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Nel dettaglio, i contributi assegnati riguardano:

  • 300 mila euro per l’adeguamento antincendio dell’I.I.S. “Carducci” – Liceo Classico di Cassino;
  • 200 mila euro per interventi al Liceo “Luigi Pietrobono” di Alatri;
  • 200 mila euro per interventi all’IIS “Norberto Turriziani” di Frosinone;

Gli interventi previsti comprendono opere di protezione passiva e attiva, tra cui il miglioramento della resistenza al fuoco delle strutture, la compartimentazione degli ambienti, l’adeguamento delle vie di esodo, l’installazione di impianti di rivelazione e allarme incendio, reti idranti, estintori e sistemi di evacuazione di fumi e calore. Azioni fondamentali per garantire condizioni di sicurezza adeguate in edifici frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale scolastico.

«Questi finanziamenti – dichiara il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefanorappresentano un risultato concreto del lavoro portato avanti dall’Amministrazione provinciale per intercettare risorse strategiche e destinarle a un settore prioritario come l’edilizia scolastica. La sicurezza antincendio non è un adempimento formale, ma un elemento essenziale per tutelare la vita delle nostre ragazze, dei nostri ragazzi e di tutto il personale che ogni giorno vive la scuola».

«La Provincia – prosegue Di Stefano – sta investendo con determinazione nella messa in sicurezza degli edifici scolastici, consapevole che si tratta di luoghi centrali per la crescita, la formazione e il futuro delle nostre giovani generazioni. Interventi come questi consentono di adeguare strutture spesso molto datate agli standard normativi attuali, migliorando la qualità e l’affidabilità degli spazi educativi».

Il Presidente sottolinea inoltre come «il PNRR stia offrendo un’occasione storica che la Provincia di Frosinone sta cogliendo con responsabilità e visione, attraverso una progettazione puntuale e un costante lavoro degli uffici, che ringrazio per l’impegno e la professionalità dimostrati».

Con questi nuovi finanziamenti, la Provincia conferma il proprio ruolo di ente di area vasta al servizio dei Comuni e delle scuole, rafforzando l’azione di prevenzione e tutela nei confronti di un patrimonio edilizio strategico per l’intero territorio.

«Investire nella sicurezza delle scuole – conclude Di Stefanosignifica investire nel futuro. Continueremo a lavorare per reperire ulteriori risorse e portare avanti interventi che rendano gli edifici scolastici sempre più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della comunità educativa».

