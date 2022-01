PNRR: la macrostruttura della Provincia incontra i sindaci del territorio

È in programma per oggi, lunedì 31 gennaio 2022, alle 15.30 in modalità videoconferenza, la riunione convocata dal presidente Antonio Pompeo, insieme alla task force del Pnrr istituita dalla Provincia, il ‘Team Recovery Plan Frosinone’ per incontrare i sindaci del territorio e illustrare loro i servizi che la Provincia di Frosinone mette a disposizione dei Comuni, a partire da una struttura totalmente dedicata al Pnrr e ai Servizi di Area Vasta.

Nel corso della riunione, dunque, saranno presentati gli strumenti e le novità introdotte dall’Ente proprio al fine di supportare i Comuni nella delicata fase della progettazione.

“Voglio ringraziare il Team Frosinone Recovery Plan e il dirigente Canali – sottolinea il presidente Pompeo – che sono già al lavoro con l’obiettivo di sostenere il territorio in tutto l’iter a cominciare dalle proposte progettuali, che devono avere precisi requisiti e rispettare le tempistiche tutt’altro che dilatate. Per questo abbiamo pensato di dotarci di una macrostruttura altamente qualificata che possa accompagnare i comuni in questa corsa all’innovazione, oltre a importanti servizi di cui parleremo domani, nel corso della videoconferenza con i colleghi sindaci. Rapidità, efficienza e coordinazione: tutti i progetti legati al Pnrr dovranno concludersi entro il 31 marzo del 2026 e non possiamo perdere tempo. Dobbiamo, però, anche essere bravi – conclude Pompeo – perché dall’adeguatezza delle strutture amministrative e tecniche dei livelli sub-nazionali e, prima ancora, dalla capacità delle amministrazioni centrali di orientare l’allocazione delle risorse in modo coerente con gli obiettivi del Pnrr, dipenderà l’effettiva riuscita di questa ‘operazione salvezza’ per il futuro dei nostri territori”.

COMUNICATO STAMPA