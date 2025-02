PNRR IDRICO, IL COMUNE DI FERENTINO, L’ENTE D’AMBITO E ACEA ATO 5 PRESENTANO IL PROGETTO PER L’EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DELLA CITTA’

Interventi previsti anche per altri nove Comuni della zona Ferentino, 4 febbraio 2025 – Il Comune di Ferentino, L’Ente di Governo d’Ambito del Territorio di Frosinone e Acea Ato 5 hanno presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa il progetto di efficientamento delle reti di distribuzione idrica in corso sul territorio. L’incontro si è tenuto presso la Sala Consiliare del Comune di Ferentino con la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti dell’Ente di Governo (EGATO 5), di Acea Ato 5 e dei cittadini interessati. In 10 comuni della provincia di Frosinone, tra cui Ferentino, è infatti in corso il progetto di Acea Ato 5 finalizzato alla digitalizzazione e modernizzazione delle reti, con l’obiettivo di ridurre la dispersione idrica. Il progetto rientra nell’ambito del PNRR Idrico e prevede un investimento complessivo di oltre 33 milioni di euro, di cui: • 26.744.953,23 € finanziati dal PNRR • 6.499.500,00 € cofinanziati tramite la tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) • 145.000,00 € cofinanziati dalla Regione Lazio L’iniziativa, che coinvolge anche i Comuni di Alatri, Anagni, Cassino, Ceccano, Cervaro, Frosinone, Pontecorvo, Sora, Veroli, per un bacino totale di 240.000 abitanti, si pone come obiettivi principali la distrettualizzazione della rete idrica per un totale di circa 900 km entro il 30 giugno 2025, tra questi 18,5 km nel territorio di Ferentino; la riduzione della dispersione idrica del 35% nei Comuni coinvolti, a Ferentino ad esempio si passerà da una dispersione di 139 l/s (2020) a 49 l/s (2026) per un risparmio annuale di 90 l/s. Sono previsti sul Comune di Ferentino 37 interventi puntuali (21 già completati, 16 in corso), con lavori strategici mirati al rinnovamento di oltre 2,5 km di condotte e opere significative in Via Pareti Cornella, Via Stella Vado Rosso, Via Scattuccio Codarda. Oltre al progetto citato, Acea Ato 5 sta svolgendo un secondo intervento che fa parte del PNRR idrico, volto al potenziamento del sistema di depurazione e fognatura nei comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano e Coreno Ausonio, nel sud della provincia. In questo caso il valore è di circa 19 milioni di euro, di cui quasi 12 provenienti da finanziamenti PNRR. Il progetto prevede l’ampliamento e ammodernamento dell’impianto di depurazione Torrerisi e il completamento delle reti fognarie a servizio dell’intero agglomerato, contribuendo al risanamento igienico-ambientale della zona dotandola di un efficiente sistema di raccolta e depurazione dei reflui urbani a servizio di circa 4.000 abitanti. Inoltre, è previsto l’ampliamento della rete fognaria per circa 7 km.

