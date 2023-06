PNRR, fondi per lo sviluppo dell’ITS Academy G. Caboto, Acampora incontra il Presidente d’Amico

Piena unità d’intenti tra il Presidente di Assonautica Italiana, SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina e il Presidente dell’ITS Caboto

L’ITS Academy G. Caboto è pronta a cogliere l’opportunità offerta dagli importanti finanziamenti del PNRR, destinati all’intero sistema ITS, per la sua crescita e sviluppo. In questa prima fase sono stati ripartiti circa 500 milioni di euro, con lo scopo di permettere la realizzazione di laboratori ed attrezzature con una particolare attenzione alla digitalizzazione, allo sviluppo delle c.d. competenze 4.0, ma soprattutto rivolte ad aumentare l’intervento in favore dei giovani per accrescerne le competenze tecnico professionali, corrispondenti alle esigenze delle imprese.

L’Academy Caboto, ormai da oltre 10 anni, è diventata un punto di riferimento, in costante crescita, nell’ambito della formazione nel settore dei trasporti marittimi, del diporto nautico e della logistica, componenti fondamentali della Blue Economy. Oggi è possibile scrivere un nuovo capitolo, che vedrà coinvolti tutti i principali attori di questo sistema, dal pubblico al privato. In questo momento è importante convergere tutti insieme verso l’obiettivo. Per questo, nella giornata di venerdì, il Presidente di Assonautica Italiana, SiCamera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, ha incontrato il Presidente della Fondazione, Cesare d’Amico.

“L’Academy, come tutti sappiamo, è un’eccellenza del nostro territorio che offre percorsi formativi articolati, studiati in collaborazione con le aziende di riferimento del territorio, per rispondere alle esigenze occupazionali di un settore trainante per la nostra economia. La Camera di Commercio Frosinone Latina, dal 2010, è tra i soci fondatori della Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – G. Caboto”, con l’obiettivo di promuovere e partecipare ad attività di sviluppo e sostegno dei servizi alla nautica e dell’economia del Mare. – Ha commentato Acampora a margine dell’appuntamento – In quest’ottica, con l’amico e Presidente d’Amico, durante il nostro incontro, abbiamo lavorato ad una strategia per la messa a terra dei fondi del PNRR destinati agli ITS. Fondi che saranno fondamentali per puntare ancora di più sulla formazione dei nostri giovani, garantendo loro opportunità lavorative che si ripercuoteranno in positivo anche sul tessuto economico dell’area vasta Frosinone Latina, poiché le imprese potranno contare su figure professionali sempre più competenti e qualificate, superando il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. È fondamentale continuare a far convergere gli sforzi sulla formazione se vogliamo perseguire gli obiettivi di sviluppo, modernizzazione e competitività della nostra economia e di tutto l’indotto legato alla Blue Economy. Non può esserci impresa vincente senza un capitale umano adeguatamente formato e in grado di rispondere alle veloci mutazioni tecnologiche e digitali dei mercati di riferimento. Per questo la Fondazione Caboto avrà il pieno sostegno da parte della Camera di Commercio che mi onoro di rappresentare, soprattutto in tutte quelle attività programmatiche previste nei prossimi mesi grazie a Fondi del PNRR”.

“È fondamentale stabilire le giuste sinergie e questo incontro, come anche quelli che

seguiranno, sono il giusto stimolo ad andare avanti, certi di essere sulla strada giusta, in continuità con quanto fatto in questi primi 10 anni” – ha evidenziato il dott. Cesare d’Amico, presidente della Fondazione ITS G. Caboto. “Sono particolarmente soddisfatto dell’incontro con l’amico Giovanni Acampora Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina. Immediata è stata la sintonia rispetto ai progetti futuri e all’importanza dei finanziamenti provenienti dal PNRR. Ancora più che nel passato è fondamentale il lavoro di squadra. Diversi i temi affrontati, che hanno trovato nelle opportunità espresse dalla Blue Economy, il filo conduttore. La condivisione ed il sostegno espresso da Giovanni Acampora rendono ancora più concreti gli obiettivi che la Fondazione Caboto si è data e che ci vedranno tutti impegnati nei prossimi mesi”.

