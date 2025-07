PNRR E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: OLTRE 900MILA EURO ALLA PROVINCIA DI FROSINONE PER LA TRANSIZIONE AL CLOUD

La Provincia di Frosinone ha ottenuto un finanziamento di 902 mila 530 euro nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Investimento 1.2 – Abilitazione al Cloud” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con fondi del PNRR – Missione 1 Componente 1.

Il contributo, che rientra nella seconda finestra temporale del bando nazionale per Province e Città Metropolitane, permetterà all’Ente di compiere un deciso passo avanti nella modernizzazione dell’infrastruttura digitale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza, interoperabilità e sostenibilità dei sistemi informatici.

«Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro di programmazione portato avanti dalla nostra amministrazione – hanno commentato il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e il consigliere provinciale delegato alla Digitalizzazione, Andrea Velardo– Siamo convinti che la trasformazione digitale sia una leva strategica per rendere la macchina pubblica più vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese. L’abilitazione al Cloud non è solo un’innovazione tecnologica, ma una scelta di responsabilità per una pubblica amministrazione più sicura, efficiente e trasparente».

Il progetto, già validato e in fase operativa, prevede l’adozione di soluzioni cloud certificate che garantiranno la migrazione e la gestione ottimale dei dati e dei servizi digitali dell’Ente, nel pieno rispetto delle normative europee e nazionali.

«Il finanziamento ottenuto premia il lavoro tecnico e organizzativo messo in campo in questi mesi – hanno concluso – Gli uffici competenti, che ringraziamo per il risultato raggiunto, sono pronti a lavorare per offrire un’infrastruttura digitale moderna e all’altezza degli standard nazionali ed europei».

La misura si inserisce tra le azioni chiave del PNRR per accelerare la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, rafforzandone la resilienza e favorendo una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini.