PNRR: domani l’iniziativa del Presidente Pompeo con il Ministro della Difesa Guerini

Pnrr: occasione unica di sviluppo, di modernizzazione e di superamento del divario tra Nord e Sud. Il Pd per il Paese’.

È questo il tema al centro dell’iniziativa online, organizzata per mercoledì 26 maggio 2021 , a partire dalle ore 18 , dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo, alla quale parteciperà il Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini. Con loro anche Claudio Moscardelli, componente della direzione nazionale del Pd. Un altro appuntamento che si inserisce nel ciclo degli eventi di ‘Ripartiamo da qui – Il futuro si costruisce nei territori’, il format lanciato proprio da Pompeo a Cassino, prima della pandemia.

Il webinar, al quale sarà possibile partecipare effettuando la registrazione sul link https://attendee.gotowebinar.com/register/3565136081930028302, sarà incentrato sulle risorse legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rappresenta per l’Italia una preziosa occasione non solo per la ripartenza, ma la possibilità di incidere in maniera determinante attraverso sei pilastri fondamentali di intervento che ne sono alla base: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani.

In particolare, il dialogo tra il ministro della Difesa e il presidente della Provincia verterà sulle concrete possibilità che il Pnrr offre per superare il divario economico, sociale e occupazionale tra nord e sud del Paese, attraverso un ambizioso progetto di riforme che comprendono pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

Per l’Italia, nello specifico, i fondi legati al Next Generation Ue ammontano a 235,6 miliardi di euro: 191,5 della Recovery and Resilience Facility; 31 del Fondo complementare e 13,5 miliardi del programma React-Eu.

Di questo e dell’impatto che lo strumento del Pnrr avrà sui territori e sulla loro economia si parlerà anche con altri esponenti di Base Riformista Sud Lazio, che hanno già aderito al webinar di domani.

“Ringrazio vivamente il ministro Guerini – ha detto il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – per la sua presenza a questa iniziativa che vuole essere, prima di tutto, l’occasione per tradurre in aspetti concreti e di facile comprensione l’enorme portata di questo Piano e la sua grande incidenza anche sul nostro territorio, con evidenti ripercussioni su una delicatissima fase di ripresa non soltanto per il mondo imprenditoriale, ma per tutte le classi sociali e, più in generale, per una provincia che forse più di altre ha subito i gravissimi effetti di una pandemia”.

