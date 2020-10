Plauso di Gianluca Quadrini, per la nomina di Annamaria Matassa a Responsabile Frosinone e provincia del Dipartimento Pari Opportunità e disabilità di Forza Italia

Un’importante nomina per l’architetto Annamaria Matassa, arrivata direttamente da Martina Sperduti , responsabile regionale Lazio del Dipartimento Pari Opportunità e disabilità di Forza Italia, chiamata a ricoprire il ruolo di Responsabile Frosinone e provincia del Dipartimento Pari Opportunità e disabilità di Forza Italia.

“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro e i complimenti all’amica Annamaria Matassa – afferma in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia – per la nomina ricevuta. Grazie alla sua esperienza, sono sicuro che svolgerà questo incarico con la professionalità e la serietà che la contraddistingue. Il suo intenso percorso in Forza Italia l’ha vista impegnata in iniziative rivolte al rilancio del territorio, promuovendo idee e confronti, ma soprattutto credendo fortemente nei valori cardini del partito. Una figura valida e preparata alla quale rivolgo le miei congratulazioni per il suo nuovo e significativo incarico.”

COMUNICATO STAMPA