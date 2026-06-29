PIZZA IN PIAZZA A ROCCASECCA, TERZA EDIZIONE PER L’EVENTO DELLA PRO LOCO

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ROCCASECCA, TERZA EDIZIONE PER L’EVENTO DELLA PRO LOCO
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Torna, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con “Pizza in Piazza” organizzato dalla Pro Loco di Roccasecca.

Nel week end dal 3 al 5 luglio, ogni sera si potrà gustare buonissima pizza e altre specialità, oltre a dell’ottima birra, tra via Piave e piazza Risorgimento.

Sono pronti ad accedere i forni le seguenti attività: Pizzeria del Secolo, El Merendero, l’Angolo del Caffé, GianPà, OcaBar e Pizzeria Gliù Biond. In più, si potranno gustare i dolci realizzati da Punto Pasta.

Oltre alla pizza e alle altre specialità, ci sarà la musica, per un binomio ormai sperimentato con successo. Il 3 luglio tocca agli Eclipse, giovane band di recente costituzione che proprio a Pizza in Piazza farà il suo esordio. Il 4 luglio toccherà a Sonia galante e concluderà l’evento, domenica 5 luglio l’esibizione degli Street Music Band.

Spazio anche a tante attività di intrattenimento per i bambini, a cominciare da un’area Luna parck.

“Siamo pronti per vivere un altro appuntamento di Pizza in Piazza – ha spiegato il presidente della Pro Loco Fabrizio Torriero – siamo arrivato alla terza edizione. Qualità della pizza ottima, musica eccellente e tanto divertimento. Ci vediamo in piazza a Roccasecca da venerdì 3 a domenica 5 luglio”.

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