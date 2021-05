Piu’ Italia, Pignalberi:”meno vincoli, meno burocrazia alle imprese per ripartire”

Il Presidente Nazionale di Più Italia Fabrizio Pignalberi mette in luce gli effetti delle lungaggini burocratiche sulle imprese, impegnate ormai da più di un anno a contrastare gli effetti della pandemia. “Le chiusure forzate e le parziali riaperture hanno travolto soprattutto i settori della ristorazione, del commercio, del turismo, dello spettacolo, dello sport e del trasporto aereo. Per far ripartire l’economia, è necessario un cambio di passo in termini di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico. Bisogna diminuire le norme presenti, investire sulla semplificazione delle procedure burocratiche, al fine di agevolare il dialogo tra le banche dati e di evitare la duplicazione delle richieste da parte degli imprenditori e dei cittadini. I ristori anche se non riusciranno a compensare le perdite subite tarderanno ad arrivare se il Governo attuale non interviene per modificare questo sistema farraginoso e macchinoso. Molte piccole e medie imprese rischiano di non ripartire. Piu’ Italia propone meno vincoli, meno burocrazia, meno limiti all’uso del contante e nessun obbligo alla fatturazione elettronica”.

Correlati