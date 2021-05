Piu’ Italia, Pignalberi: “morti bianche, dati sconcertanti investire su prevenzione e formazione

ll leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi accende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo gli episodi di cronaca dei giorni scorsi che hanno visto protagonisti due giovani operai: Luana D’Orazio, deceduta a soli 22 anni, madre di un bambino, rimasta intrappolata in un macchinario e un uomo di Busto Arsizio, schiacciato da un tornio meccanico. Per il Presidente Nazionale: “Il tema della sicurezza sul lavoro non può tornare alla ribalta, soltanto dopo l’ennesimo incidente mortale.I dati sono sconcertanti. Soltanto il primo trimestre del 2021 ha registrato 185 morti bianche. Servono fatti. Non è sufficiente purtroppo il solo cordoglio alle famiglie delle vittime. Bisogna investire nella prevenzione, nella formazione dei lavoratori, nei controlli ed aumentare il numero degli ispettori. Basti pensare che il 79% delle aziende italiane lavora senza l’adozione delle dovute cautele. Tornare a casa e abbracciare la propria famiglia, dopo un’intensa giornata di lavoro, deve essere una certezza. Morire sul lavoro non è un destino, ma è il risultato di carenze nelle misure di sicurezza. Spesso anche lo stress e la fatica, dovuti ad estenuanti turni di lavoro e a problemi organizzativi, sono la causa di tali incidenti. Trovo assurdo che il Piano Nazionale di ripresa e resilienza non contenga investimenti in materia di sicurezza lavorativa. Presenterò un interrogazione per chiedere il motivo della mancata costituzione della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza, creata nel 2019 e fino ad ora mai riunitasi”.

