Più Italia domani a congresso a Fiuggi

Comunicato stampa.

Si terrà nella città termale il congresso nazionale di PIÙ ITALIA, il 9 e 10 ottobre prossimi. L’evento sarà presentato dalla dirigente Provinciale e responsabile della segreteria SIMONA GIULIANI. Così nei giorni scorsi il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi: “Il nostro congresso segna la seconda fase del nostro partito nato a febbraio 2021 per dare casa e speranza alla storia della destra italiana”. Il 9 ottobre l’apertura ufficiale del congresso. A chiudere il giorno 10 sarà il Presidente eletto tra il leader uscente PIGNALBERI e il candidato MANGANIELLO già commissario del sud. A FIUGGI sono attesi molti delegati, tanti dei quali scelti nei congressi provinciali, altri invece arriveranno dai gazebi in programma nelle prossime settimana e che ha come obiettivo quello di continuare la raccolta delle firme contro il green pass. “Il nostro – dice il leader PIGNALBERI FABRIZIO – è un appello agli Italiani a darci una mano a tutelare le nostre tradizioni e culture, gli imprenditori che non delocalizzano, le coppie di precari che mettono al mondo un bambino, le maestre che non rinunciano al presepe in classe. Non è un caso – aggiunge ancora – che l’evento si terrà a FIUGGI, città simbolo dell’amore per Italia e città che più di tutte ha voluto essere italiana”. Con il congresso del partito, Pignalberi si prepara al lanciare la “sfida per il governo del paese. Pensiamo che Più Italia possa essere il valore aggiunto per la vittoria del centrodestra”.

