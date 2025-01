‘PIÙ DI PRIMA’, A FROSINONE PIENONE PER L’INIZIATIVA PD: PRESENTI SINDACI, AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E MILITANTI DEM, GD.

IL SEGRETARIO FANTINI: “PRONTI AL CONGRESSO NEL RISPETTO DELLE REGOLE”.

Un’iniziativa molto partecipata, con protagonisti gli esponenti della grande comunità democratica che hanno voluto l’assemblea per dibattere sui temi che interessano il territorio e i cittadini in vista del prossimo congresso provinciale del Pd. ‘Più di prima’, così lo slogan dell’incontro tenutosi presso il Botanico di Frosinone. Un importante momento di confronto politico alla presenza di sindaci, amministratori locali, segretari di circolo, dirigenti e militanti Pd, giovani democratici, uniti dalla volontà di costruire l’alternativa alle destre, trovando soluzioni alle gravi crisi del territorio.

“Il congresso deve essere l’occasione per parlare di politica e delle reali esigenze della nostra provincia – ha spiegato Sara Battisti, consigliera regionale e moderatrice, con Antonio Pompeo, dell’evento -. Il centrodestra, con Rocca alla guida della Regione Lazio, è sempre più distante dai territori e non affronta i problemi concreti delle persone. Noi, invece, siamo qui per proseguire l’impegno di rappresentare i cittadini della provincia. Ogni giorno, militanti, segretari, amministratori, mi segnalano problematiche che puntualmente trasferiamo nella battaglia politica in consiglio regionale. Questa comunità rappresenta un punto di riferimento e un luogo di impegno autentico”.

“Questa fase congressuale – ha detto nel suo intervento Antonio Pompeo, già presidente della Provincia e alto dirigente dem – deve lasciare spazio alle proposte. Siamo qui per condividere un progetto politico insieme a Sara Battisti e al nostro candidato Luca Fantini. Oggi non abbiamo posizioni di governo, quindi spetta alla politica dimostrare la capacità di aggregare e tracciare una rotta chiara. È un’occasione per fare rete tra i territori e per portare avanti battaglie concrete: lavoro, occupazione giovanile, sviluppo. Solo così potremo tornare ad essere un’alternativa credibile e attrattiva. Insieme a tanti sindaci e amministratori, lavoreremo per costruire un percorso solido e partecipato”.

L’iniziativa ha visto l’intervento di numerosi esponenti locali del Partito Democratico, tra cui Francesco Sordo (segretario Pd Anagni), Fabio Magliocchetti (capogruppo PD a Ferentino), Salvatore Giordano (segretario del circolo di Esperia e capogruppo di maggioranza), Assuntina Parente (assessore ai Servizi Sociali di Veroli), Andrea Moscetta (vicesindaco di Serrone), Vincenzo Cacciarella (capogruppo Ceprano), Ivan Quatrana (segretario PD Trivigliano), Alessandra Maggiani in rappresentanza di Sinistra dem, Stefano Vitale (assessore di Isola del Liri), Massimiliano Iula che ha parlato a nome dei Gd, Enrico Pittiglio vicepresidente della Provincia di Frosinone.

“Questa iniziativa – ha concluso Luca Fantini, segretario provinciale dem e ricandidato al prossimo congresso – è un vero e proprio cantiere politico che ha rigenerato l’entusiasmo di tante persone. Ringrazio Sara, Antonio e tutti coloro che, insieme a me, hanno condiviso un percorso di crescita e partecipazione. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere al centro una comunità orgogliosa del lavoro svolto e pronta a migliorare il futuro. La mia candidatura nasce da un gruppo e porta avanti un’idea di politica collettiva, basata sull’elaborazione di soluzioni concrete per i cittadini. Nelle prossime settimane, la traccia di programma che abbiamo preparato sarà oggetto di confronto nei circoli e con le realtà associative del territorio. Un percorso partecipato perché il dibattito congressuale dovrà concentrarsi sui temi chiave: lavoro, sanità, ambiente, giovani. Il nostro compito è offrire un’alternativa vera alle destre, che si sono dimostrate disastrose al governo. Siamo pronti a fare il congresso purché avvenga nel rispetto delle regole”.

Come primo impegno della nuova segreteria, è stata annunciata l’istituzione di una commissione permanente sulla sanità, per affrontare con serietà e competenza uno dei temi più urgenti per il territorio.