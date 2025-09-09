‘Pitture armonichE altro’: domenica a Cori il concerto dell’orchestra territoriale Tartini

Domenica 14 settembre alle ore 21, il suggestivo chiostro di Sant’Oliva a Cori ospiterà il concerto sinfonico ‘Pitture armoniche altro’ dell’orchestra territoriale Tartini.

Nel 90° anniversario dell’istituzione della Provincia di Latina e a seguito del recente riconoscimento da parte del ministero della Cultura – settore Musica come orchestra territoriale, i musicisti diretti dal M° Antonio Cipriani (voce Giulia Turetta) stanno animando luoghi simbolo del territorio pontino, proponendo musiche del repertorio cinematografico. Verranno, infatti, eseguite celebri composizioni di autori quali Morricone, Williams, Porter, Bernstein, Grieg e Bartók: tutte musiche da film ben note e da sempre apprezzate dal pubblico.

L’iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento della Provincia e del Fondo Unico dello Spettacolo (ministero della Cultura).

L’ingresso è gratuito.

“Un appuntamento che siamo felici di ospitare – afferma il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis – e che sarà senz’altro gradito al pubblico corese e del territorio. La scelta, in particolare, del chiostro di Sant’Oliva lo conferma come luogo d’elezione per appuntamenti musicali e di questo non possiamo che essere orgogliosi”.