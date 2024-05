Pittiglio (Pd): “Rocca si ricorda della splendida Valle di Comino solo per chiedere voti europee”

“Fra qualche ora il presidente della Regione Lazio sarà ad Atina per presentare un candidato alle elezioni europee in un derby tutto interno al centrodestra, ci fa piacere che ‘solo’ dopo più di un anno dal suo insediamento venga a conoscere il nostro splendido territorio. Oltre a lanciare la volata elettorale, avrà il coraggio di dire alle cittadine e ai cittadini della valle che fine farà la casa della Salute di Atina e perché i servizi sono ridotti all’osso? Avrà il coraggio di dire ai sindaci e alle associazioni perché la valle di comino è praticamente esclusa dai finanziamenti per gli eventi culturali? Avrà il coraggio di dire ai Sindaci perché da più di un anno gli investimenti sulle infrastrutture sono bloccati? Avrà il coraggio di spiegare alle aziende agricole, agli allevatori a che punto siamo veramente sulla nuova programmazione? Ci dirà quando potrà partire il Gal in maniera operativa? Durante un comizio elettorale a Viterbo il Presidente ha detto che Viterbo non sarà la pattumiera del Lazio, ma che a Frosinone ha già individuato i siti per le nuove discariche. Ce li spiegherà? Forse ho fatto troppe domande per una risposta scontata, la colpa anche stasera sarà di quelli di prima. Benvenuto in Valle di Comino Presidente Rocca”.

Così in una nota Enrico Pittiglio (Pd), vicepresidente provincia di Frosinone e sindaco di San Donato Valcomino.

