Pistacchio, i benefici che pochi conoscono: come si trasforma il corpo

Perfetti come aperitivo, ma anche da gustare come snack o per rendere più appetitosi i nostri piatti, i pistacchi hanno in realtà benefici che in pochi conoscono. Fanno bene alla nostra mente e al nostro corpo. Se state seguendo una dieta a basso contenuto calorico, se soffrite di obesità i pistacchi non sono un alimento adatto a voi in quanto molto calorici; inoltre come tutta la frutta in gusci bisogna fare attenzione alle allergie. Il pistacchio è ricco di vitamine, sali minerali e fibre; non ha colesterolo, glutine e lattosio. Proprio per le sue qualità è usato spesso come rimedio naturale contro l’insonnia, per abbassare i livelli di colesterolo, per dimagrire e per la salute intestinale.

fonte ilmessaggero.it foto generica web