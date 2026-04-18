Piscina killer: bimbo di 7 anni muore intrappolato

Tragedia nel pomeriggio a Suio Terme, nel territorio di Castelforte, dove un bambino di appena sette anni ha perso la vita all’interno della piscina di uno stabilimento termale.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il piccolo sarebbe rimasto intrappolato a causa di un bocchettone della vasca che gli avrebbe impedito di riemergere tempestivamente. Un’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118.

Scattato l’allarme, è stata attivata anche l’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino.La salma è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire con esattezza le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Una comunità sotto shock per una morte tanto improvvisa quanto drammatica, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza negli impianti termali e nelle piscine aperte al pubblico.