PIPPO, online su YouTube SDRAIO GANG: il singolo di esordio del giovane rapper

È online e su YouTube il nuovo video di “Sdraio Gang” (Universi Musicali), il singolo di esordio del rapper Pippo disponibile dal 27 novembre in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Sdraio Gang, è un brano dalla melodia rap, fresco all’ascolto. Il testo racconta i valori di far parte di una grande famiglia la “Sdraio Gang”, lealtà, solidarietà, la seconda famiglia dell’artista, quella che ha sempre creduto nel suo potenziale e a cui dedica il suo primo singolo di esordio.

Il videoclip di Sdraio Gang, ambientato nelle strade di Pavia, paese di Pippo, vede il cantante e la sua “gang” di amici sfidare la velocità sulle loro moto. Alla fine della corsa si trovano tutti a cantare “Sto con i miei sto con lei sto con i miei fra……faccio buchi su di te la mia famiglia sdraio gang”.

«Questa canzone racconta della mia “famiglia” di amici soprannominata Sdraio Gang, il cui nome deriva dal fatto che dopo svariati episodi di risse le persone rimanevano svenute per terra, da qui Sdraio. Racconta anche la passione per le moto con cui facciamo i pazzi in giro, inoltre parla del forte legame che ci unisce, essendo una cerchia di amici stretti nessuno infama l’altro. – commenta Pippo – Così facendo con il supporto della mia seconda famiglia è nata l’idea della canzone.»

Il brano “Sdraio Gang” è stato scritto e composto da Alessandro Rossetti (Pippo), autore Paolo Sgarbi, prodotto da Walter De Michiel (Wally) presso gli studi di Nightmare Sound a Carpi (MO).

Ascolta “SDRAIO GANG”:

su YouTube:

su Spotify:

COMUNICATO STAMPA

Alessandro Rossetti, in arte Pippo classe 1998, nato a Pavia, Lombardia. Cresce nelle case popolari insieme alla madre e la sorella. Per aiutare economicamente alla sua famiglia decide di cimentarsi in vari lavoretti. Nonostante il rapporto complicato con la sua famiglia, il padre e il nonno le hanno trasmesso la passione per le moto. Essendo anche un amante della natura, addomestica un corvo che diventa un bravo animale da compagnia e che obbedisce al suo richiamo come “Pippo”, da cui il suo nome d’arte. Con il supporto degli amici inizia a comporre qualche strofa, la scrittura per lui è una valvola di sfogo. Con le sue canzoni vuole raccontare il suo passato e il suo vissuto travagliato che grazie alla musica è riuscito a renderlo un po’ più spensierato.