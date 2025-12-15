Pioggia di medaglie per la Lega Navale Italiana di Formia

Sabato 13 dicembre alla presenza di atleti, tecnici, UdR, dirigenti e presidenti di club,

si è tenuta la premiazione dei Campionati Zonali FIV IV Zona 2024-2025 presso il Palazzo delle Federazioni del CONI a Roma, per celebrare i successi di atleti e società della zona. L’evento, presieduto da Carlo Cacioppo, presidente della IV Zona FIV, ha premiato gli atleti di varie classi veliche.

Pioggia di medaglie per gli atleti del Gruppo Sportivo Vela LNI Formia.

La squadra ILCA si è distinta per determinazione e continuità dei risultati ottenuti tanto da conquistare numerosi podi nelle diverse categorie della classe ILCA e per il biennio 2024/25

Queste le medaglie.

Campionato Zonale ILCA 2024 ILCA 6 Femminile

2ª assoluta Roberta Meschino

1ª UNDER 17 Roberta Meschino

Campionato Zonale ILCA 2024 ILCA 4 Under 16 Maschile

1º assoluto Niccolò Maria Sparagna

Campionato Zonale ILCA 2024 ILCA 4 Under 18 Maschile

3º assoluto Davide Valerio

Campionato Zonale ILCA 2024 ILCA 4 U18 Femminile

1ª assoluta Giulia Tan Finazzi

Campionato Zonale ILCA 2025 ILCA 6 Femminile

2ª assoluta Giulia Tan Finazzi

3ª assoluta Roberta Meschino

Campionato Zonale ILCA 2025 ILCA 6 Maschile

1º assoluto Davide Valerio

1º Under 19 Davide Valerio

Campionato Zonale ILCA 2025 ILCA 4 Under 16 Maschile

1º assoluto Niccolò Maria Sparagna

Campionato Zonale ILCA 2025 ILCA 4 U16 Femminile

2ª assoluta Cristiana Cianciaruso (CN Caposele)

Campionato Zonale ILCA 2025 ILCA 4 U18 Femminile

2ª assoluta Giulia Spinosa

Durante la cerimonia è stato altresì conferito il premio “Next Generation U16 FIV”, a Niccolò Maria Sparagna. Questo importante riconoscimento della FIV punta a sostenere e valorizzare il talento dei giovani atleti e atlete under 16. Il programma nasce difatti con l’obiettivo di accompagnare i campioni di domani nel loro percorso sportivo, riconoscendo i successi raggiunti negli anni sia a livello nazionale che internazionale, puntando a sostenere e valorizzare il loro talento. Il premio è stato consegnato dal Presidente nazionale della FIV Francesco Ettorre.

“Sono orgoglioso dei risultati ottenuti da questi straordinari ragazzi e dalla continuità dimostrata, dalla grinta che mettono in ogni allenamento. Non si sono mai risparmiati, con qualsiasi condizione di tempo e oggi meritatamente raccolgono i frutti del loro impegno. Un ringraziamento va al tecnico che li ha seguiti in questo periodo, Emanuele Montagna, per la sua professionalità e per aver supportato e formato con dedizione i nostri atleti in questi due anni. Ai ragazzi vanno i complimenti di tutto il direttivo e dei soci.”, le parole del Presidente della Sezione Lega Navale Italiana di Formia Emilio Civita.