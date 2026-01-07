Pioggia di Fortuna in Ciociaria: centrati quattro premi della Lotteria Italia

Colpo di fortuna in Ciociaria con ben quattro premi assegnati dalla Lotteria Italia sul territorio provinciale. Il più consistente, del valore di 100.000 euro, è stato venduto a Castrocielo, mentre altri tre tagliandi vincenti, da 20.000 euro ciascuno, sono stati staccati a Isola del Liri, Ferentino e Anagni.

Un risultato che accende i riflettori sulla provincia e alimenta speranze e curiosità tra i giocatori del territorio, protagonisti di una delle estrazioni più fortunate degli ultimi anni.

Secondo quanto reso noto, questi sono i biglietti premiati in Ciociaria:

T243441 – Castrocielo – € 100.000

U285126 – Isola del Liri – € 20.000

U482325 – Ferentino – € 20.000

R380341 – Anagni – € 20.000

Per i vincitori ora si apre la fase delle verifiche e delle procedure di riscossione previste dal regolamento ufficiale della Lotteria Italia. Intanto, nei comuni interessati cresce l’entusiasmo: tra curiosità, attese e sogni che — almeno per qualcuno — sono diventati realtà.

